Am Samstag findet das traditionelle Seenachtfest in Konstanz statt. Höhepunkt ist das Feuerwerk über dem Bodensee. Doch genau das soll voraussichtlich zum letzten Mal stattfinden.

Zum Traditionsfest werden rund 40.000 Besucher erwartet. Auf dem Festgelände der Schweizer Nachbarstadt Kreuzlingen dürften am Samstagabend weitere 30.000 hinzukommen. Bereits ab dem Nachmittag ist eine große Partymeile am Bodenseeufer geöffnet. Dort macht auch die "SWR Aktuell Sommertour" Station.

Noch mehr Klimaschutz im nächsten Jahr

Ab nächstem Jahr soll sich einiges verändern: das Traditionsfest soll klimafreundlicher werden. Der Grund ist der im Mai ausgerufene Klimanotstand. Konstanz ist damit die erste Stadt Deutschlands, die diesen Schritt in Richtung Umweltrettung ergreift. Für das Seenachtfest heißt das, dass in Zukunft auf das große Feuerwerk verzichtet werden soll. Bereits bei der diesjährigen Veranstaltung wird bei den Essensständen auf Plastikbesteck und unnötige Verpackungen verzichten. Laut Veranstalter-Website sei man bemüht, insgesamt möglichst wenig Müll zu erzeugen.

Dauer 3:21 min Seenachtfest in Zeiten des Klimanotstands Seenachtfest in Zeiten des Klimanotstands

Arbeitsgruppe soll Lösungen erarbeiten

Die Stadt Konstanz will nun mit einer Arbeitsgruppe neue Fest-Konzepte erarbeiten. Auch eine Umfrage bei der Bevölkerung soll Aufschluss darüber geben, wie man das Fest in Zukunft gestalten könnte.

"Die Konstanzer tun gut daran, sich gut zu überlegen, wie sie mit dem Seenachtfest in Zukunft umgehen." Markus Baiker, Veranstalter Seenachtfest Schweiz

Der Veranstalter des Seenachtfest auf der Schweizer Seite will jedoch nicht gänzlich auf das Traditionsfeuerwerk verzichten. Falls sich Konstanz endgültig gegen eine bunte Feuerwerkshow entscheide, so will schweizer Veranstalter Markus Baiker Böller, Raketen und Co. von der Schweizer Seite aus abfeuern.