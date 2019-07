per Mail teilen

Die Tourismus-Unternehmen in der Region haben über die Pfingsttage trotz des durchwachsenen Wetters wieder viele Besucher angezogen. Auf die Blumeninsel Mainau kamen 20.000, damit, so eine Sprecherin gegenüber dem SWR, sei man durchaus zufrieden. Durchschnittlich gut besucht waren auch die Schiffe der Weißen Flotte auf dem Bodensee - rund 39.000 Passagiere verzeichneten die Bodensee-Schiffsbetriebe nach Auskunft eines Sprechers. Das Ravensburger Spieleland verzeichnete eigenen Angaben zufolge hingegen 40 Prozent mehr Besucher als an Pfingsten 2018 - genaue Zahlen wollte das Unternehmen jedoch keine nennen.