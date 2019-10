Die Stadt Konstanz beteiligt sich an den Kosten für eine Regiobus-Linie von Konstanz nach Ravensburg. Das beschloss der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Konstanz. Die Regiobus-Linie soll voraussichtlich ab Dezember im Stundentakt zwischen 5 und 24 Uhr verkehren. Die Busse halten auch in Oberteuringen, Markdorf und Bavendorf. Bisher gibt es zwischen Ravensburg und Konstanz nur eine Schnellbusline. Diese verkehrt ohne Zwischenhalte und nur fünfmal am Tag. Bereits am Dienstag hatte der Kreistag des Bodenseekreises einstimmig die Einrichtung der Regiobus-Linie beschlossen.