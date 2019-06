Die Stadt Konstanz will das Seenachtfest in seiner bisherigen Form abschaffen. Es passe nicht mehr nach Konstanz, so der Oberbürgermeister.

In Konstanz könnte das Seenachtfest in diesem Jahr in seiner bisherigen Form zum letzten Mal stattfinden. Das bestätigte ein Sprecher der Stadt am Dienstagmorgen gegenüber dem SWR. Derzeit fänden Gespräche zwischen der Stadt und dem privaten Veranstalter statt, den Vertrag vorzeitig aufzuheben. Hintergrund der Überlegungen ist der Gemeinderats-Beschluss zum Klimanotstand. Zum Seenachtfest gehört auch ein riesiges Feuerwerk auf dem Bodensee - das passe so nicht mehr zu Konstanz.

Seit mehr als 66 Jahren feiern die Konstanzer das Seenachtfest SWR SWR -

"Passt nicht mehr nach Konstanz"

Zuvor hatte der "Südkurier" darüber berichtet. Demnach soll das Fest in diesem Jahr noch einmal in leicht abgespeckter Form und danach gar nicht mehr stattfinden. Ein sommerliches Fest, bei dem ein 80.000 Euro teures Feuerwerk verballert werde, passe nicht mehr nach Konstanz und in die Zeit, sagte Oberbürgermeister Uli Burchardt (CDU) gegenüber der Zeitung. Er wolle sich für ein kleineres Seenachtfest einsetzen. Der Organisator aus Stuttgart, die Event-Agentur "Full Moon", unterstützt dem Blatt zufolge die Bemühungen um den Klimaschutz.

Im vergangenen Jahr hatten laut Polizei rund 35.000 Menschen am Fest teilgenommen.

Erste Reaktionen im Netz

Die ersten Reaktionen im Internet sind ganz unterschiedlich. Sie reichen von "längst überfällig - es gibt zeitgemäßere Unterhaltung" bis "Ob das ausbleibende Feuerwerk es wirklich rausreißt, bleibt abzuwarten. Konstanz hat sicher massivere Probleme als ein Feuerwerk." Viele schreiben auch, dass sie das Fest ohnehin nicht besuchten und offen seien für etwas Neues. Aber es gibt auch kritische Stimmen. Manche sagen, Konstanz schaffe sich selbst ab. Ein anderer Nutzer im Netz schreibt: "Alle die jetzt 'super' schreien, sollten auch an Silvester auf Feuerwerk verzichten. Das wird dann ein ruhiges Silvester."