per Mail teilen

Das Konstanzer Seenachtfest soll im kommenden Jahr in gewohnter Form stattfinden. Das haben die Stadt Konstanz und der Veranstalter dem SWR bestätigt.

Auch ein großes Feuerwerk soll es beim Seenachtfest wieder geben. Termin ist Samstag, der 8. August 2020. Dem SWR sagte Oberbürgermeister Ulrich Burchardt (CDU), es gebe einen laufenden Vertrag mit einer Eventagentur in Stuttgart. Dieser sehe vor, dass das Fest im kommenden Jahr im Prinzip unverändert durchgeführt werde wie in den letzten Jahren. Und die Stadt erwarte und gehe davon aus, dass das auch so passiert.

Dauer 2:04 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Feuerwerk trotz Klimanotstand Obwohl in Konstanz ganz offiziell von der Stadt der Klimanotstand ausgerufen wurde, soll es auch im kommenden Jahr beim Seennachtfest wieder ein großes Feuerwerk geben. Video herunterladen (5 MB | MP4)

Arbeitsgruppe soll Seenachtfest neu erfinden

Parallel arbeite aber eine große stadtinterne Arbeitsgruppe an der Neuerfindung des Seenachtfestes für das Jahr 2021. Ziele seien: Weniger Verkehr, weniger Müll und ein niedrigerer Eintrittspreis, dafür mehr Beteiligung von Konstanzer Vereinen und mehr Kinder. Man sollte auch daran arbeiten, das Feuerwerk neu zu erfinden, so der Oberbürgermeister. Er gehe aber davon aus, dass es das klassische traditionelle Feuerwerk in seiner jetzigen Form noch eine Weile geben werde.

"Ich bin überzeugt, dass wir mit Laser, mit Licht, mit Wasser hier auch noch eine Menge machen können." Uli Burchardt, Oberbürgermeister von Konstanz

Stadt wollte umweltfreundlicheres Fest

Der Lichterzauber auf dem See lockt jedes Jahr Zehntausende nach Konstanz. Nachdem der Gemeinderat im Mai aber den Klimanotstand ausgerufen hatte, passte es nach Angaben des Oberbürgermeisters nicht mehr, zehntausende Euro und Unmengen von Feinstaub in den Abendhimmel zu schießen. So entstand die Idee, das Fest zu verändern.

Festbesucher wollten Feuerwerk

Viele Konstanzer wollen aber das Feuerwerk beim Seenachtfest behalten. An einer Bürgerbefragung der Stadt zur Zukunft des Seenachtfestes beteiligten sich im Sommer mehr als 6.000 Menschen. In der Umfrage ging es darum, was sich Festbesucher wünschen: Mehr Spektakel auf dem Wasser zum Beispiel, eine Laser- oder Lichtershow oder als Höhepunkt vielleicht doch wieder ein Feuerwerk. Für 59 Prozent der Umfrage-Teilnehmer war das Feuerwerk der wichtigste Grund, das Seenachtfest zu besuchen.

Jedes Jahr zehntausende Besucher

Das Seenachtfest ist das größte Sommerfest am Bodensee, mit Partymeile am Seeufer und riesigem See-Feuerwerk. In diesem Jahr lockte das Fest rund 40.000 Besucher nach Konstanz.