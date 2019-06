per Mail teilen

Spezialisierte Diebesbanden machen Bootsbesitzer am Bodensee, Rhein und Neckar das Leben schwer. Dabei richten sie immer größeren Schaden an.

Bei ihren Beutezügen an baden-württembergischen Seen und Flüssen sind Diebe nicht mehr nur auf kleinere Boote aus. Sie haben im vergangenen Jahr auch millionenschwere Jachten gestohlen und sie ins Ausland gebracht. "Das sind Spezialisten auf ihrem Gebiet", sagte Roland Fleischer vom Polizeipräsidium Einsatz. Dort ist das "Kompetenz-Zentrum Bootskriminalität" (KBK) der Wasserschutzpolizeistation Konstanz angegliedert. Zwar sei die Zahl gestohlener Boote und Motoren bundesweit leicht zurückgegangen. Allerdings sei noch nie so teures Gut von baden-württembergischen Beamten sichergestellt worden wie im Jahr 2018.

Fahnder schlugen 76 Mal zu

Gestohlen, unterschlagen und von baden-württembergischen Fahndern sichergestellt wurden europaweit vor allem Außenbordmotoren, aber auch Sportboote, ein Jetski und ein Bootstrailer im Wert von insgesamt 5,1 Millionen Euro. "Das ist fast der doppelte Wert der Sicherstellungssumme von 2017", sagte Fleischer. Kostbarstes sichergestelltes Diebesgut sei im vergangenen Jahr eine Motorjacht im Wert von 3,2 Millionen Euro gewesen.

Die Fahnder aus Baden-Württemberg schlugen im vergangenen Jahr gemeinsam mit anderen Dienststellen aus Deutschland und zwölf benachbarten Ländern 76 Mal zu. Fahnder seien nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland unterwegs gewesen. "Das belegt eindrucksvoll, dass die 'Bootskriminalität' ein internationales Phänomen ist und längst nicht mehr auf rein nationaler Ebene erfolgreich bekämpft werden kann", teilte die Polizei mit. "Deutschland ist nicht nur Tatort, sondern auch Transitland." Festgenommene oder verhaftete Bootsdiebe stammten aus 13 Nationen, vor allem aus Osteuropa.

Verband warnt vor Käufen im Internet

Das Diebesgut werde oft über das Internet verkauft. Der Deutsche Motoryachtverband warnt eindringlich vor dem Online-Deal. Und der Präsident des baden-württembergischen Landesverbands, Michael Martini, macht bestohlenen Eignern wenig Hoffnung, ihren Besitz zurückzubekommen, wenn die Diebe erstmal zugeschlagen haben.

"Gestohlene Boote tauchen am Schwarzen Meer auf oder in afrikanischen Gewässern." Michael Martini, Präsident Motoryachtverband BW

Es gebe kaum eine Chance, selbst registrierte Boote zu finden. Der Verband empfiehlt zwar unter anderem, Sportboote mit Schloss und Kette und Wegfahrsperre, mit akustischer Alarmanlage und einem GPS-basierten Tracking-System zu schützen. Martini ist aber skeptisch: "Legt es jemand darauf an, ein Boot zu stehlen, dann wird er es auch tun."

Diebe werden auch nach Einschätzung der Polizei zunehmend findiger. "Es gibt die unterschiedlichsten Wege, das Diebesgut aus den Häfen und Gewässern zu bekommen", sagte Polizeisprecher Fleischer. Im Fall von drei teuren Segeljachten im Wert von insgesamt einer halben Million Euro führte der Weg der Fahnder unter anderem bis nach Kroatien. Die Boote seien im Charterbetrieb eingesetzt gewesen und durch ihren Betreiber unterschlagen worden. Letztlich wurden sie aufgestöbert - professionell mit neuer Identität ausgestattet und eines sogar mit einem neuen Anstrich getarnt. Auch die millionenschwere Jacht "Princess 88", aus dem Hafen von Imperia (Italien) gestohlen, wurde wiedergefunden: im Hafen von Ibiza. "Die Diebe hatten die Jacht bereits mit einer neuen Registrierung und einem neuen Bootsnamen versehen", teilte die Polizei mit. "Dennoch konnte sie zweifelsfrei identifiziert werden." Das Boot war in Deutschland versichert.

Hoher volkswirtschaftlicher Schaden

Bundesweit wurden laut Polizeistatistik im vergangenen Jahr 196 Boote (minus 4 Prozent) und 988 Außenbordmotoren (minus 7 Prozent) gestohlen. Nach Schätzungen liegt der volkswirtschaftliche Schaden in den EU-Ländern Jahr für Jahr bei mehr als 130 Millionen Euro. Nicht berechnet sind dabei die vielen Boote, Motoren oder Bootsanhänger, für die keine Versicherung besteht.