Die zu Ende gehenden Weihnachtsmärkte in der Region sind mit dem bisherigen Geschäft zufrieden. In Ravensburg spricht man sogar von deutlich mehr Besuchern als im Vorjahr.

Zwar zähle man die Besucher nicht, so die Stadt Ravensburg, laut den Standbetreibern aber sei die Resonanz deutlich größer als in den Vorjahren. Zudem seien nachweislich mehr Busse zum Christkindlesmarkt gekommen.

Ähnliche Bilanz in Friedrichshafen

Laut Stadtverwaltung Friedrichshafen liegen die Ergebnisse der Händler auf der Bodensee-Weihnacht im Schnitt über denen des Vorjahres. Das meist trockene Wetter habe viele Besucher angelockt, auch aus der Schweiz, Österreich, Frankreich und Italien.

450.000 Besucher in Konstanz

Auch der Betreiber des Weihnachtsmarkts am See in Konstanz ist zufrieden. Die Zahl der Besucher schätzt er auf rund 450.000 - so viele wie im Vorjahr. Die Weihnachtsmärkte in Konstanz, Friedrichshafen und Ravensburg enden am Sonntag.