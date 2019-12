per Mail teilen

Von den 40 Kälbern, die ein Jugendlicher in Konstanz-Dettingen Mitte November im Internet bestellt hatte, leben nur noch 19. Das bestätigte ein Sprecher des Kreuzlinger Tierschutzvereins "Animal Pride“. Er bedauere sehr, dass sich der Gesundheitszustand der Kälbchen nach wie vor verschlechtere und weiterhin Tiere eingeschläfert werden müssen. Untersuchungen des Veterinäramts ergaben, dass die zwei bis vier Wochen alten Kälber bereits vor dem Transport krank waren. Noch befinden sich die Tiere in Obhut des Konstanzer Veterinäramts. Sie sollen aufgepäppelt werden, bis sie transportfähig sind. Dann will der Tierschutzverein die verbleibenden Kälber ersteigern und auf Gnadenhöfen unterbringen. Genügend Spenden dafür sind eingegangen.