Der Mann kam am Montag mit einer selbstgebastelten Rohrbombe auf das Polizeipräsidium Konstanz und legte sie auf den Tisch. Er zündete sie nicht, brachte dennoch Menschen in Gefahr.

Der 39-Jährige legte im Polizeipräsidium Konstanz eine Plastiktüte auf den Tisch und erklärte, dass sich darin eine selbst gebastelte Rohrbombe befinde.

Bombe in Konstanz hätte tödlich sein können

Die Polizei nahm den Mann sofort fest und räumte die angrenzenden Zimmer des Polizeipräsidiums. Die selbstgebastelte Bombe hätte laut Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg bei einer Detonation im Umkreis von zehn Metern tödliche Auswirkungen gehabt. Sie wäre allerdings nicht ohne Weiteres explodiert, so die Experten.

Mann wollte sich selbst töten

In der Vernehmung gab der 39-Jährige an, er habe sich mit der Bombe selbst töten wollen. Unklar ist, wo und wann er sie zünden wollte und warum er die Bombe auf das Polizeipräsidium Konstanz brachte. Er war wegen Suizidversuchen bereits mehrfach in psychiatrischer Behandlung.

Vertoß gegen das Sprengstoffgesetz

Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden LKA-Spezialisten kein weiteres Material, das zum Bau einer Sprengstoffvorrichtung geeignet ist. Die Staatsanwaltschaft hat einen Haftbefehl gegen den Mann beantragt. Im Laufe des Dienstags wird er dem Haftrichter vorgeführt.