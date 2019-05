Der Konstanzer Gemeinderat diskutiert am Donnerstag, ob in der Stadt der Klimanotstand ausgerufen werden soll. Die "Fridays-for-Future"-Bewegung fordert einen entsprechenden Beschluss.

Konstanz wäre damit die erste Stadt in Deutschland, die den Klimanotstand ausruft. Vorbild ist die Schweizer Stadt Basel. Dort verabschiedete das Stadtparlament bereits im Februar eine Resolution zur Ausrufung eines "Klimanotstandes" - und zur Bereitschaft, kommunale Maßnahmen gegen den Klimawandel einzuleiten.

Die Organisatoren wollen ein Zeichen setzen

Was die Basler können, geht auch in Konstanz, so die Konstanzer Organisatoren der "Fridays-for-Future"-Demonstrationen. Darum steht das Thema am Donnerstagnachmittag auf der Tagesordnung des Gemeinderates. Der Ausgang ist ungewiss. Einige Fraktionen hätten allerdings bereits Zustimmung signalisiert, so die Organisatoren.