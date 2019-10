Der Konstanzer Historiker Jürgen Osterhammel hat am Mittwoch das Große Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verleiht die Auszeichnung jedes Jahr zum Tag der Deutschen Einheit an Menschen, die sich in herausragender Weise um das Land verdient gemacht hätten, wie es in einer Mitteilung heißt. In diesem Jahr sind es zwölf Frauen und dreizehn Männer. Jürgen Osterhammel war bis 2018 Professor für neuere und neueste Geschichte an der Uni Konstanz.