Die Polizei Konstanz und die Staatsanwaltschaft Ravensburg fahnden weiter nach einem wegen Mordes verurteilten Strafgefangenen. Der Mann war nach einem Freigang nicht in die JVA Freiburg zurückgekehrt. Bisher gebe es keine heiße Spur, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der 57-Jährige verbüßt eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes. Er hat vor 23 Jahren in Bad Saulgau im Kreis Sigmaringen eine Verkäuferin in einer Boutique erstochen.