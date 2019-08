Die Handballer der HSG Konstanz haben zum Saisonauftakt der zweiten Bundesliga am Samstag eine Niederlage eingesteckt. Sie verloren das Auswärtsspiel gegen den Erstligaabsteiger TV Hüttenberg mit 23 zu 24. Es sei mehr drin gewesen, so der HSG-Coach. Das nächste Spiel findet am Freitag gegen den Erstligaabsteiger SG BBM Bietigheim in Konstanz statt.