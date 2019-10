In Konstanz tagt am Donnerstag der Gemeinderat. Entschieden wird unter anderem über das „Handlungsprogramm Wohnen“ für das Döbele-Areal. Dabei geht es um eine neue Strategie für die bisher als Parkplatz genutzte Fläche in der Innenstadt. Unter anderem soll auch geklärt werden, ob es in der Stadt künftig einmal im Monat einen autofreien Sonntag geben wird, das fordert das Junge Forum Konstanz.