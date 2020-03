Forschungsprojekt "Icarus" startet Testbetrieb am Bodensee

Seit 19 Jahren haben Forscher vom Bodensee darauf hingearbeitet, die Wanderbewegungen von Tieren wie Vögeln, Fledermäusen oder Elefanten vom Weltall aus zu verfolgen. Icarus (International Cooperation for Animal Research Using Space) heißt das Projekt, und die Initiatoren sitzen im Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie an der Uni Konstanz. Beteiligt an Icarus sind aber auch deutsche und russische Raumfahrtunternehmen und mehrere Unis in Europa und den USA. Heute hat „Icarus“ den Testbetrieb aufgenommen, ab Juli soll es regulär arbeiten.