In Konstanz ist am Mittwochmorgen ein Feuer in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung ausgebrochen. Die Rettungskräfte lösten deswegen Großalarm aus. Der Brand in der Werkstatt wurde nach Feuerwehrangaben schnell gelöscht, die Evakuierung von rund 50 Personen sei reibungslos und ruhig abgelaufen. Es gab keine Verletzten. Die Ermittlungen zu Brandursache dauern an.