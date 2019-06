Im Segelhafen von Konstanz hat es am späten Samstagvormittag eine Explosion auf einem größeren Motorboot gegeben. Das anschließende Feuer ist mittlerweile gelöscht. Eine Frau verletzte sich.

Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei im Segelhafen von Konstanz: Dort hat es am Samstag gegen 11:40 Uhr eine Explosion auf einem Motorboot gegeben. Der Bootsführer hatte beim Anlegen Brandgeruch festgestellt, so die Polizei. Deshalb retteten sich die Insassen, ein Ehepaar und zwei Kinder, auf den Anlegesteg. Dabei verletzte sich die Frau am Bein. Kurz darauf explodierte die Yacht. Sie brannte anschließend fast vollständig aus, die schwarze Rauchsäule war weithin zu sehen.

450 Liter Treibstoff an Bord

Die Feuerwehr legte eine Ölsperre aus. Sie soll jetzt 450 Liter Treibstoff abpumpen, die sich noch an Bord befinden. Ein Polizeihubschrauber dokumentierte die Situation aus der Luft, ein Kran soll das rund neun Meter lange Boot bergen. Über mögliche Umweltschäden kann die Polizei bisher keine Angaben machen, auch die Schadenshöhe ist noch unklar. Als Ursache geht die Polizei derzeit von einem technischen Defekt aus.

Zweite Explosion in kurzer Zeit

Bereits am Freitag hatte es eine Explosion auf einem Boot im Hafen von Fußach gegeben, am anderen Ende des Bodensees in Vorarlberg. Ein älteres Ehepaar, das an Bord geschlafen hatte, hatte sich ins Wasser gerettet.