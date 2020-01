Die beiden Naturschutzgebiete Wollmatinger Ried in Konstanz und Wurzacher Ried im Kreis Ravensburg sind für weitere zehn Jahre mit dem Europadiplom ausgezeichnet worden. Der Europarat verleiht die Auszeichnung an Schutzgebiete, die von außergewöhnlichem europäischen Interesse sind. Das Wollmatinger Ried ist das größte und bedeutendste Naturreservat am deutschen Bodenseeufer. Das Wurzacher Ried gilt als größte intakte Hochmoorfläche in Mitteleuropa.