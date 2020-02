Anscheinend waren sie alle zu schnell: Ein Blitzer in der Konstanzer Reichenaustraße hat am Montag alle vorbeifahrenden Autos geblitzt - auch wenn sie nicht zu schnell waren. Der Blitzer ließ sich aber nicht mehr abschalten. Kurzerhand packten Polizei und Feuerwehr den Blitzer schließlich in Müllsäcke ein. Die Stadt teilte am Donnerstag mit, dass die vorbeifahrenden Autos nicht fotografiert worden seien. Der Fehler sei inzwischen behoben.