Christin Löhner hat ihre Kandidatur für das Oberbürgermeisteramt in Konstanz zurückgezogen. Wie es in einer Mitteilung heißt, begründet sie ihren Rückzug mit wenig politischer Erfahrung. Zudem habe das Wahlprogramm des OB-Kandidaten Luigi Pantisano viele Übereinstimmungen mit ihrem. Löhner ist in der Region vor allem durch ihr Engagement für Transsexuelle bekannt. Neben Pantisano kandidiert derzeit noch Amtsinhaber Uli Burchardt als Oberbürgermeister.