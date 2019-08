per Mail teilen

Die Bauarbeiten am neuen Schwaketenbad in Konstanz verzögern sich weiter. Es gebe Probleme mit einer Baufirma. Nach Angaben der Bädergesellschaft soll es erst im Herbst 2020 fertig werden, fast ein Jahr später als geplant. Die Kosten sollen nach jetzigem Stand bei 33 Millionen Euro bleiben. Es soll das größte Hallenbad am Bodensee werden.