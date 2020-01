In Koblach in Vorarlberg ist am späten Freitagnachmittag eine Fußgängerin beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Ein 19-jähriger Autofahrer hatte die 84-jährige und laut Polizei dunkel gekleidete Frau übersehen. Die alte Dame wurde durch den Aufprall auf den Gehsteig geschleudert und schwer verletzt. Sie verstarb später in einem Krankenhaus. Der PKW-Lenker blieb unverletzt, ein Alkoholtest verlief laut Polizei negativ.