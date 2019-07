per Mail teilen

Weil sie ihre Großmutter erstochen haben soll, muss sich eine 28-Jährige ab heute wegen mutmaßlichen Totschlags vor dem Landgericht Kempten verantworten. Der Enkelin wird vorgeworfen, im August vergangenen Jahres in Lindau mehrfach mit einem Küchenmesser auf die blinde und auf den Rollstuhl angewiesene 86-Jährige eingestochen zu haben. Die Beschuldigte soll zudem ihre Mutter lebensgefährlich verletzt haben. Der damals 55-Jährigen gelang es, ins Bad zu flüchten, die Tür abzusperren und die Polizei anzurufen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Enkelin psychisch krank ist. In dem Gerichtsverfahren geht es daher um die dauerhafte Unterbringung in einer Psychiatrie.