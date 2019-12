per Mail teilen

Weitgehend ruhig verlaufen sind die Weihnachtsfeiertage im Bodenseeraum. Im Landkreis Sigmaringen kam es zu Glatteisunfällen. In Daisendorf, Konstanz und Isny im Allgäu hat es gebrannt.

In Isny mussten am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages 14 Bewohner ihre Wohnungen verlassen, weil es in einer angrenzenden Garage brannte und ihr Wohnhaus gefährdet war. Die Feuerwehr schützte auch die benachbarte Kirche vor den Flammen. Das Kirchendach wurde teilweise geöffnet, um Glutnester zu löschen. Ein Feuerwehrmann verletzte sich leicht. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 200.000 Euro.

Kerze entzündet Tischgesteck

In Daisendorf brannte es in der Wohnung einer 72 Jahre alten Frau. Eine Kerze hatte ein Tischgesteck entzündet. Nachbarn und die Feuerwehr verhinderten das Ausbreiten der Flammen.

Stromausfall um Konstanz

In umliegenden Ortschaften von Konstanz fiel an Heiligabend kurzzeitig der Strom aus, weil es in einem Umspannwerk gebrannt hatte.