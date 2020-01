per Mail teilen

In den Bergen Vorarlbergs sind im vergangenen Jahr 31 Menschen tödlich verunglückt. Das waren mehr als doppelt so viele wie 2018. Das geht aus der Statistik des Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit hervor. Die meisten kamen im Juli und August beim Wandern, Bergsteigen oder Klettern ums Leben. Bei über 980 Unfällen verletzten sich 922 Menschen, rund 100 mehr als im Vorjahr, so der Bericht der Alpinexperten.