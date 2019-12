Bei Ingrid Koch laufen die Weihnachtsvorbereitungen wie am Schnürchen - alles ist blitzblank und die Geschenke sind verpackt. Der Sohn will den Christbaum besorgen. Doch, oh Schreck, er hat ihn vergessen.

