per Mail teilen

Ein 58-jähriger Segler ist am Sonntag mit zwei Begleitern und einem Neujährigen an Bord vor Immenstaad im Bodenseekreis in Seenot geraten. Seine mit zerrissenen Segeln treibende Yacht fiel anderen Seglern auf. Ein Schiff der Weißen Flotte schirmte das Boot vor Wind und Wellen ab, bis die Wasserschutzpolizei eintraf. Diese schleppte die Yacht ab, verletzt wurde niemand.