Die Wasserschutzpolizei hat am Samstag einen 49-jährigen Segelsurfer aus dem Bodensee gerettet. Passanten hatten gegen Mittag die Polizei alarmiert, als sie sahen, dass der Mann vor Immenstaad über längere Zeit mit dem Körper im Wasser trieb. Der stark unterkühlte Surfer wurde ins Krankenhaus Friedrichshafen gebracht. Probleme bereitete der Polizei der starke Wind. Sie konnte am Immenstaader Ufer nicht anlegen, nahm daher die dort wartenden Sanitäter an Bord und legte im Hafen Friedrichshafen an.