25 Jahre lang war Andreas Grüneberger Chefarzt der Frauenklinik in Wangen im Allgäu. Jetzt, in seinem Ruhestand, hat er die Erfahrungen und Erlebnisse aus seinem Berufsalltag aufgeschrieben.

15.000 Babies sollen während seiner Zeit als Klinikleiter zur Welt gekommen sein, das haben seine Kollegen zu seinem Abschied errechnet. Der 72-Jährige hat sich in seiner Dienstzeit aber nicht ausschließlich um werdende Mütter gekümmert. Seiner Initiative ist es auch zu verdanken, dass in Wangen ein Brustzentrum eingerichtet werden konnte.

Er hat vielen kleinen Allgäuern und Oberschwaben auf die Welt geholfen

Warum er die Geburt eines Kindes noch immer fast wie ein Wunder wahrnimmt, und warum sein Beruf für ihn so erfüllend war, erzählte Andreas Grüneberger im Gespräch mit Thea Thomiczek.

Dauer 5:21 min Andreas Grüneberger erinnert sich in seinem Buch an die Zeit in der Frauenklinik Wangen 25 Jahre lang hat er als Chefarzt die Frauenklinik in Wangen im Allgäu aufgebaut. Erst jetzt, in seinem Ruhestand, ist er dazugekommen, Erfahrungen und besondere Geschichten aus seinem Berufsalltag aufzuschreiben.

Ultraschallgeräte erleichtern Diagnose

Andreas Grüneberger hat in seiner Zeit als Arzt einen enormen Wandel in der Medizin miterlebt. In seinen Anfangszeiten seien Patienten noch mit den Händen untersucht worden, bei Schwangeren habe der Bauchumfang in Zentimetern Aufschluss über das Wachstum des Kindes gegeben. Längst sind diese klassischen Untersuchungsmethoden durch Geräte abgelöst und Diagnosen präziser geworden.

Dauer 5:23 min Der medizinische Fortschritt ist nicht aufzuhalten. 25 Jahre lang hat er als Chefarzt die Frauenklinik in Wangen im Allgäu aufgebaut. Erst jetzt, in seinem Ruhestand, ist er dazugekommen, Erfahrungen und besondere Geschichten aus seinem Berufsalltag aufzuschreiben.

Besonders positiv hob Andreas Grüneberger die Fortschritte in der Behandlung von Brustkrebs hervor. Von 100 erkrankten Frauen würden heute dank moderner Methoden und Medikamenten 85 überleben. Der Arzt appelliert aber auch an die Selbstverantwortung der Menschen: Gesunde Lebensführung, Bewegung, Übergewicht vermeiden, das seien wichtige Faktoren um Brustkrebs vorzubeugen.

Dauer 5:53 min Die Menschen müssen Verantwortung für ihre Gesundheit übernehmen, appelliert Andreas Grüneberger 25 Jahre lang hat er als Chefarzt die Frauenklinik in Wangen im Allgäu aufgebaut. Erst jetzt, in seinem Ruhestand, ist er dazugekommen, Erfahrungen und besondere Geschichten aus seinem Berufsalltag aufzuschreiben.