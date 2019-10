Ida Ziegler aus Dürmentingen im Landkreis Biberach ist die beste Bierbrauerin ihres Ausbildungs-Jahrgangs in Baden-Württemberg. Die junge Gesellin vertritt nun am Mittwoch das Land beim Bundeswettbewerb der Bierbrauer in Memmelsdorf bei Bamberg.

Ihre Ausbildung hat sie in der Familien-Brauerei Blank in Zwiefaltendorf im Landkreis Biberach gemacht. Im Video erzählt die 21-Jährige, warum sie sich für diesen Beruf entschieden hat und warum sie die Ausbildung in dem kleinen Familienbetrieb so geschätzt hat. Dauer 2:05 min Ida ist beste Bierbrauerin in Baden Württemberg