Ida ist beste Bierbrauerin in Baden Württemberg

Ida Ziegler aus Dürmentingen im Landkreis Biberach ist die beste Bierbrauerin ihres Ausbildungs-Jahrgangs in Baden-Württemberg. Die junge Gesellin vertritt nun am Mittwoch das Land beim Bundeswettbewerb der Bierbrauer in Memmelsdorf bei Bamberg.