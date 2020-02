per Mail teilen

Das Trinkwasser in drei Teilorten der Gemeinde Hohentengen im Kreis Sigmaringen ist gechlort worden. Bei einer routinemäßigen Untersuchung waren coliforme Bakterien gefunden worden. Woher die Verunreinigung kommt, ist unklar. Es bestehe kein Grund zur Sorge für die rund 80 betroffenen Haushalte, so das Ortsbauamt auf SWR-Anfrage am Freitag. Nächste Woche werde das Trinkwasser noch einmal untersucht.