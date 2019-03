Zwei Menschen sind bei einem Brand in der Nacht in einem Einfamilienhaus in Hochdorf-Unteressendorf im Kreis Biberach ums Leben gekommen. Vermutlich handelt es sich um die Bewohner.

Aufgrund der starken Verbrennungen sei aber noch nicht ganz sicher, um wen es sich bei den Toten handelt, so ein Sprecher der Polizei. Die Ermittlungen liefen. Großeinsatz der Feuerwehr Die Feuerwehr war mit über 100 Kräften im Einsatz, um den Brand in dem eineinhalbstöckigen, freistehenden Einfamilienhaus zu löschen. Ein vorbeifahrender Autofahrer hatte gegen 2:30 Uhr das Feuer bemerkt und die Polizei angerufen. Als die Feuerwehr kam, schlug das Feuer schon aus einzelnen Fenstern. picture-alliance / Reportdienste Thomas Warnack Nach Angaben des zuständigen Brandmeisters dauerte es rund zwei Stunden, bis der Brand unter Kontrolle war. Die Feuerwehr ist noch vor Ort, um Glutnester zu löschen. Das Haus ist einsturzgefährdet. Über die Brandursache ist noch nichts bekannt.