Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Heiligenberg im Bodenseekreis ist am frühen Dienstagmorgen ein 35-jähriger Bewohner getötet worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, war das Feuer in der Dachgeschosswohnung ausgebrochen, es wurde gegen 4:25 Uhr von einer Nachbarin entdeckt. Der 35-Jährige wurde bei den Löscharbeiten leblos aufgefunden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Ursache des Brandes, der genauen Todesursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens dauern an.