Das Hotel Burgunderhof in Hagnau ist als "klimapositiv" zertifiziert worden. Es investiert nach eigenen Angaben in internationale Klimaschutzprojekte und kompensiert so mehr CO2, als es selbst produziert. Das führe zu einem

positiven CO2-Fußabdruck für die Biosphäre. Der Burgunderhof wurde schon mehrfach für seine Umweltschutz-Aktivitäten ausgezeichnet.