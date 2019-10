per Mail teilen

In der Nacht auf Samstag ist in Gutenzell-Hürbel im Kreis Biberach ein leerstehendes Wohnhaus auf einem landwirtschaftlichen Anwesen niedergebrannt. Auch eine angrenzende Maschinenhalle wurde zerstört. Nach ersten Schätzungen der Polizei beträgt der Sachschaden mehrere hunderttausend Euro. Eine Zeitungsausträgerin hatte den Brand bemerkt. Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Die Feuerwehren aus Erolzheim und Ochsenhausen im Kreis Biberach mussten benachbarte Häuser schützen. Starker Wind, der das Feuer immer wieder anfachte, erschwerte laut Feuerwehr die Löscharbeiten. Außerdem musste das Löschwasser mehrere hundert Meter einen Hang hinauf gepumpt werden. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern ab. Die Brandursache steht noch nicht fest.