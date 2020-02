Er gilt als einer der größten Fastnachtsumzüge in der Region Bodensee-Oberschwaben: Der Umzug in Ravensburg am Rosenmontag. Eingeladen hat die Schwarze Veri Zunft, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert.

Über 60 Zünfte und Narrengruppen aus der Region sind der Einladung gefolgt und ziehen seit zehn Uhr durch die Straßen. Von Hexen bis zur gefiederten Eule oder dem Ravensburger Mehlsack-Bohle, der den Umzug eröffnet hat, ist alles dabei. "Das ist ein ganz menschliches Gesicht, das als Nase das Wahrzeichen Ravensburgs hat, einen Mehlsack." Jogi Weiß, steckt unter der Maske Seit 1995 springt der Mehslack-Bohle über die Ravensburger Fastnacht. Also seit 25 Jahren. Ein noch größeres Jubiläum feiert die veranstaltende Narrenzunft selbst, die Schwarze Veri Zunft. Tausende Besucher schauten den Narren bei ihrem Treiben zu. SWR Marion Kynass 50 Jahre Schwarze Veri Zunft 50 Jahre ist es her, dass der Räuber Schwarze Veri und seine Bande erstmals in Ravensburg die Fastnacht unsicher machten. Seither ist die Narrenzunft aus der Region nicht mehr wegzudenken. Um das zu feiern, hat die Zunft ein großes Freundschaftstreffen der Alemanischen Narrenzünfte veranstaltet. "Unser Jubiläum läuft einfach toll und da sind wir auch stolz darauf," sagte Heike Neuner, Zunftmeisterin der Schwarzen Veri Zunft, dem SWR. Und auch die tausenden Zuschauer sind begeistert vom bunten Narrentreiben. Viele stehen selber verkleidet an der Strecke, rufen die Narrenrufe mit und bücken sich nach den Bonbons und Süßigkeiten. Die Tradition, die Masken und die tolle Stimmung seien die Gründe, warum sie immer wieder komme, sagte eine Besucherin dem SWR. Gegen 13:30 Uhr war der Umzug zu Ende. Danach wird aber den ganzen Tag in Ravensburg weiter Rosenmontag gefeiert. Narrenzünfte aus ganz Oberschwaben folgten der Einladung und kamen nach Ravensburg. SWR Marion Kynass