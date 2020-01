Zum Auftakt der 44. Naturschutztage in Radolfzell haben die Naturschutzorganisationen BUND und NABU einen hohen dreistelligen Millionenbetrag für die Landwirtschaft gefordert.

In Radolfzell am Bodensee haben die 44. Naturschutztage begonnen. Sie gelten als größte Treffen von Naturschützern im deutschsprachigen Raum.

Mit einer Förderung in Höhe von 225 Millionen Euro sei ein Umbau der baden-württembergischen Landwirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit möglich. "Landwirte sind die Opfer des Klimawandels - aber sie haben ihn auch mitverursacht," sagte der NABU-Landesvorsitzende Johannes Enssle in einer Pressekonferenz zum Auftakt in Radolfzell (Kreis Konstanz). Das zusätzliche Geld müsse zukünftig teilweise die Europäische Union, aber auch das Land Baden-Württemberg bereitstellen, so die Forderung. Dadurch sollen Landwirte die Möglichkeit haben, neue Produktionsmethoden zu entwickeln, die mit deutlich weniger Pestizid- und Düngemitteleinsatz auskommen.

Harsche Kritik an Klimapolitik der Landesregierung

Außerdem kritisierten die Naturschutzverbände die Klimapolitik der Landesregierung als unzureichend. Es müsse ein anderer Wind wehen, forderte die Landesgeschäftsführerin des BUND, Sylvia Pilarsky-Grosch.

"Es wäre enttäuschend, wenn sich die grün-geführte Landesregierung nicht ambitioniertere Ziele setzen würde." Silvia Pilarsky-Grosch, Geschäftsführerin BUND Baden-Württemberg

Baden-Württemberg bleibe mit dem Ziel, den Treibhausgasausstoß bis 2030 um 42 Prozent und bis 2050 um 90 Prozent gegenüber 1990 zu verringern, hinter den Klimaschutzzielen von Paris zurück. Außerdem forderten BUND und NABU einen Fahrplan für den Ausstieg aus der Kohleverstromung.

Größtes Treffen im deutschsprachigen Raum

Rund 1.000 Teilnehmer nehmen an dem größten Treffen dieser Art im deutschsprachigen Raum teil. Bei den Naturschutztagen geht es um Fortbildung und Vernetzung von haupt- und ehrenamtlichen Naturschützern. Das Event bietet Vorträge und Informationsveranstaltungen, aber auch Exkursionen in die Natur in der Umgebung.

Klimaschutz, Landwirtschaft und Konsum

Die Themen an diesem Wochenende sind vielfältig. Es geht um Klimaneutralität und die Politik der Bundesregierung, Klimaschutz, nachhaltige Landwirtschaft und Artenschutz. Aber es gibt auch einen "Abend über die Pilze" oder ein Kabarettprogramm mit Ausschank von Bioweinen. Auch die Themen in der Region sollen nicht zu kurz kommen. Bei Exkursionen können Teilnehmer verschiedene Naturschutzgebiete anschauen oder etwa die Kläranlage Konstanz besichtigen.

In einer Turnhalle hat alles angefangen

1977 hat alles in einer Turnhalle begonnen. Seitdem hat sich viel verändert. Während es früher vor allem um praktischen Naturschutz ging, wie etwa in den 80er Jahren beim Thema Waldsterben, sind die Naturschutztage heute auch ein wichtiger Termin für die Politik geworden. So verkündete etwa im vergangenen Jahr Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in Radolfzell, dass es keine Felchenmast am Bodensee geben werde. Dieses Jahr wird die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD), zu Gast sein.

Jugendliche sollen kommen

Auch um den Nachwuchs bemühen sich die Naturschützer. So gibt es extra Themenpunkte, die sich an jüngere Teilnehmer richten. Am Freitag steht ein Abendessen für alle unter 27-Jährigen auf dem Programm. Die Jugendlichen können auch einen Zuschuss zu den Anfahrtkosten bekommen. Außerdem werden Aktivisten von "Fridays For Future" einen Vortrag halten.

Anreise per ÖPNV oder Fahrgemeinschaft erwünscht

Die Naturschutztage selbst wollen nach außen ein Zeichen setzen und zeigen, dass ein solches Großevent trotzdem umweltfreundlich sein kann. Deshalb sind alle Teilnehmer dazu aufgerufen, wenn möglich mit dem öffentlichen Nahverkehr anzureisen oder Fahrgemeinschaften zu bilden. Zudem sollen Abfälle möglichst vermieden werden.