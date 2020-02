Mit verlockenden Sonderprämien wollte die Sparkasse Bodensee ihre Kunden zur Kündigung alter Sparverträge drängen. Verbraucherschützer mahnten das ab - mit Erfolg.

Im Dezember hatte sich die Sparkasse Bodensee in Briefen an Sparer mit Prämiensparverträgen mit langer Laufzeit gerichtet. Darin hieß es: Sparer könnten die Verträge gegen eine Einmalzahlung auflösen. Was die Bank aber verschwieg: In Einzelfällen entgehen den Sparern dadurch tausende Euro. Das habe die Bank dreist verschleiert, so die Kritik der Verbraucherzentrale.

"Wenn es darum geht, Verbraucher aus gut verzinsten Sparverträge zu drängen, ist die Kreativität der Banken erschreckend grenzenlos." Niels Nauhauser, Finanzexperte bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg

Verbraucherzentrale geht gegen Masche vor

Nun hat die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg die Sparkasse Bodensee erfolgreich abgemahnt. Die Verbraucherschützer empfehlen Sparern, die einen gut verzinsten Sparvertrag mit der Sparkasse Bodensee aufgelöst haben und das bereuen, den Aufhebungsvertrag anzufechten. Die Sparkasse Bodensee sei verpflichtet, den Prämiensparvertrag fortzusetzen.

Sparkasse sieht sich weiterhin im Recht

Die Sparkasse Bodensee hält dagegen: Für manche Sparer sei das Angebot wegen einer größeren Anschaffung sehr passend. Auflösungen seien nur auf Kundenwunsch erfolgt.

"Die Verbraucherzentrale argumentiert komplett einseitig. Wir haben Kunden erlebt, die unser Angebot dankbar angenommen haben, da sie in ihrer derzeitigen Lebenssituation damit genau das richtige Angebot erhalten haben." Wolfgang Aich, Pressesprecher Sparkasse Bodensee

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat ihren Sitz in Stuttgart. Die Hauptstellen der Sparkasse Bodensee befinden sich in Friedrichshafen und Konstanz.