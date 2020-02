per Mail teilen

Im Röschenwald bei Aulendorf (Kreis Ravensburg) soll ein Windpark entstehen. Doch dagegen regt sich Widerstand bei den Bürgern. Bei einer Informationsveranstaltung am Donnerstag in Aulendorf machten die Energiebetreiber ein Zugeständnis.

Der Musiksaal im Schulzentrum in Aulendorf war mit 300 Bürgern voll besetzt. Das zeigt: es gibt noch viele offene Fragen zum möglichen Windpark im Röschenwald. Gleich zu Anfang machten die Energiebetreiber ein Zugeständnis an die Anwohner. Sie wollen auf ein sechstes Windrad verzichten. Gegen das hatten sich Anwohner und Bürgermeister ausgesprochen, weil es ihrer Meinung nach zu nahe an einer Siedlung gelegen hätte.

Bedenken der Bürger gegen den Windpark sind vielfältig

Die Bedenken der Anwohner sind vielfältig: Umweltschutz, Artenschutz, Blinklichter in der Nacht, Beeinträchtigungen durch Infraschall oder der Flächenverbrauch im Wald. Danach gaben die Projektverantwortlichen den Stand der Planungen bekannt. Bis Ende des Jahres soll ein Genehmigungsverfahren eingeleitet werden. Im Ton blieb die Diskussion den ganzen Abend über sachlich.