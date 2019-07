per Mail teilen

Auf der diesjährigen Sommertour sind drei SWR4-Reporterinnen und -Reporter grenzüberschreitend in der Region auf Entdeckungsreise. Jede der drei Wochen steht unter einem anderen Motto.

Den Auftakt macht diese Woche Tina Löschner. Ihr Motto lautet "Von Garten zu Garten". Sie berichtet jeden Tag im Mittagsmagazin ab 12:30 Uhr und im Magazin am Nachmittag zwischen 16 und 17 Uhr. Ihre Sommertour startet am Montag auf der Insel Reichenau - dort schaut sie sich allerdings keinen Gemüsegarten an, wie man vielleicht erwarten könnte, sondern einen privaten Feng Shui Garten. Außerdem besucht sie unter anderem einen Kakteengarten, einen der kleinsten Bauerngärten bundesweit, und einen sehr großen Duftgarten.

Die Reporter: Wolfgang Wanner, Marion Kynaß und Tina Löschner. SWR

Nach dem Garten ins Gasthaus und auf den Gipfel

Wolfgang Wanner ist die zweite Woche der Sommertour "Von Gasthaus zu Gasthaus" unterwegs. Vom 5.8. - 9.8. geht es unter anderem um die traditionsreiche Geschichte der Häuser, aber auch um die Schwierigkeiten, mit denen manche Gasthäuser zu kämpfen haben. Für Marion Kynaß dürfte es in der letzten Woche der Sommertour dann etwas anstrengender werden, sie ist "Von Gipfel zu Gipfel" unterwegs. Ihre Tour vom 12.8. - 16.8. wird sie unter anderem auf den Pfänder, den Hohentwiel und den Gehrenberg führen.