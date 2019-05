Obstbauern am Bodensee fürchten derzeit Schäden an der diesjährigen Obsternte. Die Temperaturen liegen nachts um den Gefrierpunkt. 2017 hatte später Frost erhebliche Ernteausfällen gebracht.

"Der Fruchtansatz auf den Obstbäumen hält minus 0,2 Grad aus. Wird es kälter, ist die Frucht kaputt und fällt ab." Obstbauer Bernd Schmid, Kippenhausen

Es könne massive Schäden geben durch die derzeitigen kalten Temperaturen in der Nacht, so Obstbauer Schmid gegenüber dem SWR. Mögliche Folgen seien nicht nur erfrorene Fruchtansätze, sondern auch sogenannte Berostungsringe an den Äpfeln. Dann könne die Ernte nur als Saftware verkauft werden, nicht als Tafelware.

Ernteausfälle durch späten Frost 2017

Im Mai 2017 hatte später Frost teilweise zum Totalausfall der Obsternte am Bodensee und in Oberschwaben geführt. Rund 2.500 Obstbauern stellten anschließend Anträge auf Frosthilfe vom Land. Die Obstvermarkter forderten damals die Endverbraucher dazu auf, Äpfel mit Frostschäden zu kaufen und so die Landwirte am Bodensee zu unterstützen.