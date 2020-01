Der Automobilzulieferer ZF aus Friedrichshafen will sich für die Zukunft breiter aufstellen und mehr Softwarelösungen für die Autobranche anbieten. Diese Pläne stellte ZF bei der weltgrößten Konsumentenelektronikmesse in Las Vegas vor. Reine Software-Produkte spielten künftig vor allem beim automatisierten Fahren eine wichtige Rolle, so der Automobilzulieferer. ZF geht dafür eine Kooperation mit Microsoft ein. Außerdem stellte ZF in Las Vegas eine zentrale Software-Komponente mit dem Namen "cubiX" vor, über die alle Sensoren im Fahrzeug gesteuert werden können. Das soll für verschiedene Autohersteller funktionieren und laut ZF die Fahrzeugsteuerung und Sicherheit erhöhen. Die Softwarekomponente soll 2023 in den Verkauf gehen.