Weil das Wasser verschmutzt ist, gilt das Badeverbot im Bodensee nun auch für das Freibad Fischbach. Am Wochenende waren Menschen nach dem Baden in der Manzeller Bucht erkrankt. Mittlerweile ist die Ursache bekannt.

Grund für die Verschmutzung des Seewassers ist nach Angaben der Stadt Friedrichshafen ein verstopfter Mischwasserkanal. So gelangten Fäkalien über ein Überlaufbecken in den Buchenbach und flossen dann in den Bodensee. Der Buchenbach ist ein kleiner Zulauf bei dem Freizeitgelände in Manzell. Dort war bereits gestern Abend das Baden im Bodensee verboten worden. Wie der Amtsleiter für Bildung, Betreuung und Sport der Stadt Friedrichshafen dem SWR sagte, gilt das Badeverbot bis Montag. Dann werde das Wasser erneut kontrolliert. "Wenn alles passt, wird das Badeverbot dann aufgehoben", so Reinhard Friedel.

Badeverbot im Bodensee bei Friedrichshafen ausgeweitet

Vorsorglich haben die Behörden das Badeverbot bei Friedrichshafen ausgeweitet. Wie die Stadt mitteilte, ist jetzt auch der Strand im Frei- und Seebad Fischbach sowie der daran angrenzende Naturstrand gesperrt.

Über den Buchenbach flossen Fäkalien in den Bodensee bei Friedrichshafen. SWR

Der Kanal wurde inzwischen gereinigt und die Verstopfung gelöst, so die Stadt. Außerdem wurde der Bach mit Frischwasser befüllt.

Badespaß in Friedrichshafen endet mit Erbrechen und Durchfall

Am Wochenende waren an der Manzeller Bucht bei Friedrichshafen unter anderem Betreuer einer Schulklasse aus Friedrichshafen und mehrere Privatpersonen im Wasser. Sie hätten danach an Erbrechen und Durchfall gelitten und sich beim Gesundheitsamt des Bodenseekreises gemeldet. Allen gehe es inzwischen wieder gut.