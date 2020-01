Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg übt heftige Kritik an der Sparkasse Bodensee. Die versuche derzeit, Kunden aus langfristigen Prämiensparverträgen herauszudrängen, so der Vorwurf.

Die Sparkasse Bodensee richtete sich in Briefen an Sparer mit Prämiensparverträgen mit langer Laufzeit. In den Briefen bietet sie an, den Vertrag aufzulösen, etwa um sich etwas Besonderes zu gönnen. Dafür bietet die Sparkasse dann eine Einmalzahlung an. Was die Bank aber verschweigt: In Einzelfällen sollen dadurch den Sparern tausende Euro entgehen. Darauf wird der Sparer jedoch nicht hingewiesen, so die Kritik der Verbraucherzentrale.

"In einem Fall sollten einem Kunden 1.000 Euro angeboten werden, wenn er den Vertrag vorzeitig auflöst. Allerdings: Wenn er den Vertrag fortsetzt, erhält er um die 10.000 Euro an Prämien." Niels Nauhauser, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg

Sparkasse Bodensee rechtfertigt Vorgehen durch Niedrigzinslage

Die Sparkasse Bodensee sieht sich im Recht. Die Bank verweist auf die derzeitige Niedrigzinsphase. Da würden langfristige Sparverträge das Geschäft erschweren. Außerdem könne der Kunde selbst entscheiden, ob er aussteigen wolle oder nicht. Das Angebt sei für die Kunden, die jetzt auf der Stelle Geld brauchen würden, so der Vorsitzende der Sparkasse Bodensee.

"Wir sind der tiefen Überzeugung, dass das ein faires Angebot ist." Lothar Mayer, Vorsitzender der Sparkasse Bodensee

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg rät wegen der hohen Prämienverluste in aller Deutlichkeit von einem Ausstieg aus den Prämiensparverträgen ab. Darüber hinaus prüft die Verbraucherzentrale rechtliche Schritte gegen die Sparkasse Bodensee. Die sei möglicherweise ihren Transparenz-Pflichten gegenüber ihren Kunden nicht nachgekommen.