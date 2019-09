Der Flughafen Friedrichshafen übernimmt ab sofort Flüge vom Allgäu Airport Memmingen. Dieser wurde vorübergehend für Umbauarbeiten dicht gemacht. Auf dem kleinen Flughafen in Friedrichshafen müssen deutlich mehr Passagiere abgefertigt werden.

Ungewohnte Flugziele stehen am Bodensee-Airport in Friedrichshafen ab sofort für etwa zwei Wochen auf der Abflugtafel. Beispielsweise gibt es Flüge nach Bukarest in Rumänien oder Chisinau in Moldawien. Der Billigflieger Wizz Air, stärkste Airline auf dem Allgäu Airport Memmingen, verlegt seine kompletten Starts und Landungen bis 30. September nach Friedrichshafen, weil der Allgäu Airport Memmingen geschlossen ist. Die Fluggesellschaft Ryanair hat bis Ende September alle Verbindungen ab Memmingen gestrichen.

Umbauarbeiten am Flughafen Memmingen

Grund für die Schließung des Allgäu Airports Memmingen sind Umbauarbeiten. Die Start- und Landebahn wird um 15 Meter verbreitert. Die derzeitige Breite von 30 Metern entspreche nicht den internationalen Standards. 165.000 Quadratmeter Fläche werden neu asphaltiert. Das entspricht etwa 23 Fußballfeldern. Zudem sollen die Gepäckhalle erweitert und ein Regenrückhaltebecken gebaut werden. Außerdem wird das Instrumentenlandesystem modernisiert.

Für die Baumaßnahmen sind insgesamt rund 20 Millionen Euro veranschlagt. Damit will der Allgäu-Airport technisch mit anderen Regionalflughäfen gleichziehen. Der Flughafen ist seit Jahren auf Wachstumskurs. Über eine Million Passagiere nutzen jährlich den Flughafen Memmingen.

30.000 Passagiere zusätzlich am Flughafen Friedrichshafen

Am Bodensee-Airport wird es deshalb in den kommenden zwei Wochen etwa 100 zusätzliche Starts und Landungen geben. 30.000 Passagiere zusätzlich werden in Friedrichshafen erwartet.

Bodensee-Airport bereitet sich vor

Um das erhöhte Passagieraufkommen und die zusätzlichen Flüge zu bewältigen, haben viele Flughafen-Mitarbeiter in Friedrichshafen eine Urlaubssperre bekommen. Außerdem wurde die Zahl der Passkontrollstellen von zwei auf vier erhöht. Fluggäste am Bodensee-Airport werden dennoch gebeten, deutlich früher als sonst auf den Flughafen zu kommen.

Fluggäste in Friedrichshafen sollten mehr Zeit einplanen

Neben dem erhöhten Passagieraufkommen und der Parkplatzsuche kommen für die Fluggäste weitere Behinderungen hinzu. Unter anderem ist die Bundesstraße 31 vor Friedrichshafen gesperrt, wodurch es zu Staus kommt. Außerdem ist die Bahnstrecke zwischen Lindau und Friedrichshafen und zwischen Ulm und Laupheim wegen Bauarbeiten gesperrt. Es verkehrt ein Schienenersatzverkehr mit Bussen.