Am Samstagvormittag ist in Cape Canaveral (USA) eine Rakete mit einem Photobioreaktor aus Friedrichshafen (Bodenseekreis) ins All gestartet. Zuvor war der Start mehrfach verschoben worden.

Alles sei diesmal nach Plan verlaufen, teilten das Unternehmen Airbus und die US-Weltraumbehörde Nasa am Samstag mit. Die Rakete soll planmäßig am Montag an der internationalen Raumstation ISS andocken. In ihr befindet sich nicht nur eine Kapsel mit Vorräten und Ausrüstung für die Crew der ISS, sondern auch ein kleiner Photobioreaktor aus Friedrichshafen (Bodenseekreis).

Der Zeitplan für den Versorgungsflug zur ISS war mehrmals durcheinander geraten. Zuletzt musste der Start kurzfristig verschoben werden, weil es auf der ISS ein Problem mit der Energieversorgung gab. Auch ein zweiter Versuch scheiterte wegen technischer Probleme auf der Startplattform am Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida.

Pressestelle Airbus

Reaktor soll frische Luft aus Algen herstellen

Der Reaktor soll in einem Experiment die Versorgung der Raumfahrer verbessern. Dabei sollen Algen verbrauchte Luft durch Photosynthese in Sauerstoff umwandeln, damit Raumfahrer auch bei lang dauernden Missionen etwa auf dem Mond oder Mars möglichst unabhängig von Nachschublieferungen bleiben, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mitteilte. Der Algenbrei soll sich zukünftig auch essen lassen.

Entwickelt wurde der Reaktor, der laut einem Sprecher an einen Einbauschrank erinnert, von dem Unternehmen Airbus Defence and Space in Friedrichshafen unter Beteiligung von Forschern der Universität Stuttgart.