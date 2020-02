Die Messe „all about automation“ in Friedrichshafen wird kommende Woche nicht stattfinden. Laut dem Veranstalter „untitled exhibitions gmbh“ aus Stuttgart wird sie wegen des Coronavirus auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Die Messe, die sich mit der industriellen Automatisierungstechnik befasst, sollte am 4. und 5. März in Friedrichshafen stattfinden.