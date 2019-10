Am Samstagnachmittag demonstrieren wieder Kurden und andere Gruppen gegen den türkischen Militäreinsatz in Nord-Syrien. Das Konstanzer Solidaritätsbündnis Rojava erwartet auf dem Friedrichshafener Buchhornplatz bis zu 300 Menschen aus der deutschen Bodenseeregion. Rojava ist der kurdische Name für die überwiegend von Kurden bewohnte Region in Nord- und Ostsyrien. Nach Angaben der Veranstalter soll gegen die türkische Militärpräsenz demonstriert werden, die sie als völkerrechtswidrig ansehen. Die Stadt Friedrichshafen hat den Demonstranten im Vorfeld untersagt, Fahnen verbotener kurdischer Organisationen mitzubringen. Erst vergangene Woche hatte die Polizei eine Demonstration in Friedrichshafen aufgelöst, nachdem Kurden und Türken aneinander geraten waren.