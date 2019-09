Die internationale Wassersportmesse „Interboot“ hat in diesem Jahr etwa vier Prozent weniger Besucher angelockt als im vergangenen Jahr, insgesamt gut 83.000. Sie ging am Sonntagabend zu Ende. Die neuntägige Messe sei wieder einem kaufkräftigen und interessierten Publikum geöffnet gewesen. Auch die Aussteller seien zufrieden gewesen, heißt es in der Bilanz der Messe. Rund 470 Aussteller aus mehr als 20 Ländern hatten die neuesten Trends gezeigt, Besucher konnten im „Interboot“-Hafen etwa 100 Boote mit Segel-, Motor- und Elektroantrieb testen. Die Wassersportmesse findet bereits seit 1962 in Friedrichshafen statt.